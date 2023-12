81 casos: así bajaron las muertes por sífilis en Cartagena este 2023

No dejar de lado este tema radica en varios aspectos claves, porque la prevención de las ETS son esenciales para la promoción de la salud sexual y reproductiva. La implementación de programas educativos sobre prácticas sexuales seguras, acceso a servicios de salud sexual y distribución de preservativos contribuye significativamente a reducir la incidencia de ETS y promover una sexualidad saludable.

Mitigar las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en las ciudades no es solamente un beneficio de salud pública de manera individual, también contribuye al bienestar colectivo.

El director del DADIS, José Saavedra, explica que “a pesar de tener un incremento en el aumento de casos notificados de sífilis gestacional, por intensificación en las acciones de captación (pruebas treponémicas y no treponémicas durante la gestación), el evento de sífilis congénita no se comportó directamente proporcional al incremento si no que se mantuvo por debajo de la notificación histórica, por la garantía del tratamiento previo al parto de por lo menos 1 dosis de penicilina benzatínica antes del parto. Se debe continuar con el seguimiento de las gestantes y contactos sexuales para llegar al cumplimiento de la meta de 0,5 casos por 1.000 nacidos”.