72% de los colegios en Cartagena están en malas condiciones

Según detalló el funcionario, el 72% de los colegios de la ciudad no cumple con la norma NTC4595, la cual determina las condiciones de ingeniería y arquitectura de los ambientes escolares. “Varias de nuestras instituciones se están cayendo a pedazos porque recientemente no hubo trabajos de mantenimiento o reparación que pudieran sostener las estructuras”, dijo Martínez Monterrosa.

Sin embargo, los problemas de las instituciones educativas en Cartagena no se limitan a la infraestructura, pues también se identificaron deficiencias en el recurso humano. Actualmente el Distrito cuenta con 5.914 docentes, directivos y personal administrativo en las escuelas, pero se ha identificado que para garantizar condiciones de calidad se requiere de al menos 2.500 personas más.

“En Cartagena tenemos en promedio un docente por cada 42 estudiantes, pero hay salones hasta con 60 estudiantes con un solo profesor, lo cual no garantiza condiciones de calidad en tanto ese profesor tiene que corregir trabajos, examinar pruebas y dirigir formaciones que deberían ser lo más personalizadas posibles, pero no lo hacen porque el cúmulo de personas que hay en un solo salón no se lo permite”, indicó el secretario.