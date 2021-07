Fue a través de esta escritura que la Electrificadora de Bolívar “vendió el lote” al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel), que en 1999 pasó a ser el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (Ipse). Ellos fueron quienes entregaron el terreno al Fideicomiso Lote Manga, del cual es vocera la fiduciaria Helms Trust S.A, que figura como demandante.

El trasfondo está en que en 1961 el Distrito transfirió una serie de bienes a las Empresas Públicas Municipales de Cartagena a través de la escritura pública No. 1889 del 21 de noviembre de 1961, dentro de los que se encontraba la Planta Eléctrica de Manga.

Sin embargo esta escritura pública no correspondía realmente al terreno, sino únicamente a la Planta Eléctrica, por lo que el documento se usó para vender el lote de manera irregular.

“En consecuencia, al no ser las Empresas Públicas Municipales de Cartagena la propietaria del lote del terreno sobre el cual estaba funcionando la Planta Eléctrica de Manga, el inmueble que vendió a Icel no le pertenecía (...) Las Empresas Públicas no vendieron terrenos sino un establecimiento denominado Planta Eléctrica de Manga”, expresó el Distrito.

Igualmente aseguraron que la administración distrital no hizo parte de la venta, por lo que no hay lugar a las pretensiones del demandante.

“Por el contrario, el Distrito fue víctima de una venta de sus bienes sin su consentimiento, lo cual pudo demostrar el proceso judicial de la acción popular que declaró vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público y ordenó la recuperación de la posesión del bien inmueble por parte del Distrito de Cartagena”, puntualizaron. (Lea: Lote en Manga volverá a manos del Distrito)

Actualmente se está a la espera de que haya fecha para la audiencia inicial.

2. Compañía Hotelera de Cartagena

La Compañía Hotelera de Cartagena, dueña del edificio donde funciona el hotel Hilton en el barrio El Laguito, demandó al Distrito “por dejar construir la estructura” en terrenos que antes constituían mar, es decir, en bienes de uso público.