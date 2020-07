585 quejas se han interpuesto contra las EPS en Cartagena durante 2020

PQR radicadas entre el 1 de enero de 2020 y el 3 de julio de 2020. /Cortesía Dadis.

En términos generales, al revisar el número de PQR por cada 100.000 afiliados se obtiene que las EPS con más indice de queja son: Coomeva EPS (87), Famisanar (83), Salud Total (77), Comfamiliar (57), Nueva EPS (56), Sura (55) y Ambuq (47).

“Para las EPS Cajacopi, Sanitas, Coosalud, Mutual Ser han sido radicadas menos de 47 PQR por 100 mil afiliados (...) Se recibieron más PQR en el régimen contributivo (391) frente a 194 del régimen subsidiado”, señaló el informe.

Las principales quejas

El aumento de las PQR en la ciudad se dio a partir de mayo, cuando los afiliados se quejaron mayoritariamente por la no atención a la solicitud de pruebas de coronavirus, seguido de la demora en respuesta a la prueba de COVID-19 y el seguimiento de los casos positivos.

Para el mes de junio las quejas aumentaron drásticamente por la demora en los resultados de la prueba y bajó el reclamo por el seguimiento.

Según Efrain Espinosa, director de Aseguramiento y Prestación de Servicio del Dadis, la entrega parcial de medicamento o no entrega de los mismos, que no contestan las líneas telefónicas que brindaron para la atención y el no control de las diferentes patologías que tienen los pacientes, son otras quejas que se reciben de manera frecuente.

El funcionario manifestó que una vez se reciben las PQR y se hace el diagnóstico general, “se socializa con las EPS para que ellos hagan un plan de mejoramiento de acuerdo a cada debilidad”. En caso de que la queja sea reiterativa o no se solucione podría pasar a la Superintendencia de Salud.

“En este momento nosotros no estamos tan interesados en la sanción si no en la solución del problema, entonces desde que estamos en el cargo hemos recolectado las quejas y las pasamos a las diferentes EPS para que ellos las gestionen”, anotó Espinosa.