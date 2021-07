2. Influencer camina semidesnuda y sin tapabocas en el Centro Histórico

En abril de este año, la influencer caleña y exparticipante del programa Guerreros, Estefanía Caicedo, conocida como ‘Cuca’ se paseó por el Centro Histórico casi desnuda dejando como evidencia un video que publicó en sus redes sociales.

Las críticas no se hicieron esperar, no solo porque la mujer estuvo casi desnuda, sino también porque no tuvo en cuenta las medidas de bioseguridad. Por no llevar la mascarilla la modelo podía recibir un comparendo de $936.320 al violar las medidas sanitarias, y otra multa por $484.544 por realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad. Se desconoce si se impuso la medida en su caso.

