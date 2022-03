Con nostalgia, el señor Milton Pérez Bolívar cuenta que hizo un gran esfuerzo para adquirir una propiedad en el barrio Blas de Lezo con el objetivo de establecer allí un negocio automotriz, pero este no duró mucho tiempo funcionando porque las autoridades se lo cerraron de forma definitiva.

Se trata del taller Papo Worldtruck, que desde el 2018 prestó servicios de mecánica y pintura para vehículos y que fue sellado en noviembre del 2021 por la Inspección de Policía de la zona.

El propietario cuenta que se siente perseguido y lamentó que un vecino que vive a siete casas de distancia haya elevado la querella a dicha institución por supuestos perjuicios que no revisten gravedad. Así mismo, aseveró que el cierre ha afectado a las familias de los cinco trabajadores que tenía el negocio.

“Yo cuento con un taller legal, tengo los permisos del Dadis, EPA Cartagena, Bomberos y Cámara de Comercio, solo me falta el del Uso del Suelo pero ese documento casi nadie lo tiene porque está desactualizado. De eso se agarraron para hacerme el cierre. Supuestamente por aguas y olores, pero realmente aquí no se producen afectaciones, trabajamos internamente tratando de no repercutir en el exterior. En estos momentos tengo la propiedad puesta en venta”, anotó Milton.