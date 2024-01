5 decisiones que ha tomado Dumek Turbay en su primer mes de gobierno

En el mismo decreto donde se eliminó el ‘día sin moto’, Turbay también estableció el nuevo funcionamiento del pico y placa para carros particulares.

La restricción ya no es todo el día como ocurría en la administración anterior, sino que solo aplica en determinados períodos: de 7 a.m. a 9 a.m.; de 12 m. a 2 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.

