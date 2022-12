5 consejos para hacer sus compras navideñas de forma segura

Estos son los 5 consejos:

1. Verificar la legalidad y procedencia de los artículos que se van a adquirir.

2. Si va a realizar compras por internet, hágalo a través de sitios web verificados para evitar cualquier tipo de estafa.

3. Prefiera la tarjeta para hacer los pagos y evite llevar altas sumas de dinero en efectivo.

4. Realice sus compras en establecimientos confiables y en los que pueda verificar que los productos cumplen con los requisitos para ser comercializados.

5. En caso de que vaya a comprar juguetes para menores de edad procure que no pongan en riesgo su integridad, que no sean bélicos y que no causen ningún tipo de intoxicación o daño.