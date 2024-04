4 nuevos incendios de cobertura vegetal se registraron en Cartagena

Procuraduría insiste en no exigir licencia ambiental al megaproyecto del Dique

Procuraduría insiste en no exigir licencia ambiental al megaproyecto del Dique

El organismo de socorro reiteró a la ciudadanía las recomendaciones para evitar este tipo de emergencias. Entre ellas están no hacer quemas controladas para la preparación de cultivos, no arrojar colillas de cigarro o elementos de vidrio al suelo y no hacer fogatas en zonas verdes.

El Cuerpo de Bomberos también invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de quema indebida.