4 de cada 10 habitantes comen menos de tres comidas al día en Cartagena

Los cartageneros indicaron a las JAC, las iglesias, el gobierno (nacional y local) y las universidades, como aquellas instituciones que más realizaron acciones para la mejora de la calidad de vida en 2022. Un 40% señaló que ninguna. En términos generales, los cartageneros califican mal el comportamiento de sus conciudadanos, en especial frente al respeto a las normas básicas de tránsito y al espacio público.

Los resultados de la encuesta confirman que la ciudadanía cartagenera no se implica en la transformación de Cartagena, pues muestran bajos niveles de participación, con más del 70% que no realiza ninguna acción a la hora de resolver conflictos que los afectan y no hacen parte de la sociedad civil organizada.

Las entidades que más conocen los cartageneros son las prestadoras de servicios públicos básicos: Surtigas, Aguas de Cartagena y Afinia, con más del 95% de cartageneros que afirmar que las conocen; seguidas de la Policía de Cartagena (95%) y el SENA (93%). Sin embargo, las que han logrado posicionar una mejor imagen son el SENA y Comfenalco Cartagena, superando el 90% de favorabilidad, seguidas de la Universidad de Cartagena y Surtigas.