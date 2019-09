365 días de Pedrito Pereira: “Hemos trabajado 24/7”

La superación de la pobreza extrema, la reactivación económica, seguridad y convivencia ciudadana, y eficiencia administrativa, son los cuatro pilares que resumen su gobierno, el cual se ha enfocado en reconstruir a una Cartagena desmoronada, no solo en su credibilidad e institucionalidad, sino estructuralmente: colegios despedazándose, un Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) con buses estancados, puestos de salud inconclusos y contratación directa a la orden del día.

365 DÍAS

Desde que asumió como alcalde encargado, Pereira Caballero aseguró que se proponía destrabar la icónica Institución Educativa San Felipe Neri, construida hace unos 30 años, que brinda educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona suroriental, deteriorada por la falta de mantenimiento.

“Cuando llegué encontré que habían adjudicado la ejecución de la obra, pero no tenía licencia; por esa razón no podían avanzar y la comunidad educativa tenía temor de que no hubiera recursos para su construcción”, dice el alcalde.

El pasado 8 de febrero, después de un año de trámites y procesos, la Curaduría Urbana N° 1 otorgó licencia de construcción en calidad de demolición y ampliación al proyecto educativo del megacolegio San Felipe Neri. El 14 de marzo se puso la primera piedra para iniciar las obras.

Por otro lado, afirma que se garantizó a los estudiantes de instituciones educativas oficiales la alimentación continua a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la vigilancia de los planteles y el servicio de aseo, todos estos con complicaciones en administraciones anteriores, ya que funcionaban de forma intermitente.

En cuanto a seguridad –una de las prioridades de su administración– asegura que a la fecha se han realizado 1.105 actividades de control en todo el territorio distrital, que tienen como eje fundamental evitar la comisión de actos delictivos que pongan en peligro a los cartageneros y visitantes.

De enero a agosto de 2019, el Distrito ha realizado 20 caravanas de seguridad, 10 operativos a establecimientos públicos, 30 operativos a entidades financieras, 44 puestos de control, 65 intervenciones en Transcaribe, 18 intervenciones a chatarrerías, 14 consejos de seguridad, 378 intervenciones a los muelles La Bodeguita, Navas y Regata; 270 procedimientos en el Centro Histórico, 130 intervenciones en los Centro de Atención al Turista (CAT).

Destaca que se gestionó ante una curaduría urbana la licencia para la construcción de la Estación de Policía de El Pozón, la más grande que tendrá la ciudad para esta zona de la ciudad.