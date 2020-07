333 niños se han contagiado de COVID-19 en Cartagena

El tapabocas es uno de los elementos de protección más utilizado par disminuir los riesgos de contagiarse de coronavirus, sin embargo, su uso en los niños debe estar supervisado.

“No se recomienda el uso de tapabocas en menores de dos años porque, uno, hay riesgo de asfixia y dos, no se puede tocar la superficie externa del tapabocas porque es altamente contaminante y el niño menor de dos años no va a tener la precaución de no tocarlo y el riesgo de infección se incrementa”, anotó la médica.

Recordó que en caso de necesitar usar una mascarilla facial se debe cubrir nariz y boca y solo manipularlo por los laterales. Además de que lo más importante será el distanciamiento y el lavado de manos.