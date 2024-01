30 fotos de la vida universitaria en Cartagena en la década de los 2000

No tenía que preocuparme por nada, tenía un novio y mi mamá me sobreprotegía. Como casi no podía verlo en persona, chateábamos desde el computador por Messenger. Me emocionaba con cada zumbido que me mandaba”.

Katherine Cabarcas

“Era fanática de bandas como Kudai o Pxndx. En ese entonces me tocaba comprar el CD para escuchar algunas canciones de lanzamiento, pero como esos grupos musicales no eran de aquí, mi novio me ayudaba quemándome la música en el CD para que yo la pusiera en el minicomponente o en el DVD. Recuerdo que eso tenían una trenza con tres colores, yo nunca supe manejarlo. Lo cierto es que fueron años maravillosos, lastimosamente no tan fotografiables como ahora; muchos de esos recuerdos están en mi corazón, pero no me queda ni una foto, no me acuerdo de la cara de muchas amigas del salón. A veces he buscado a algunas por las redes sociales y ya no las encuentro, no sé que será de sus vidas”, contó Cabarcas a El Universal.