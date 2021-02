El punto sensible son los peajes internos de la ciudad, método de recaudo propuesto por el privado para el retorno de la inversión. De concretarse el proyecto como fue propuesto en un inicio, la vida de estos puntos de cobro vial se alargaría 30 años más una vez se termine la concesión actual, recientemente envuelta en una polémica.

“Nosotros quisiéramos hacer el proyecto, no vivir una lucha judicial que, con todo respeto, el alcalde Dau no es el que va a tener que pagar sino todos los cartageneros”, puntualizó Amín.

Así las cosas, la Alianza Público Privada (APP) quedó en pausa. No se cancela porque ya fue adjudicado por el exalcalde Pedrito Pereira, pero tampoco avanza porque Dau no firma. En el medio de este cambio de administración está la firma KMA que asegura haber tratado de reunirse en varias ocasiones con el alcalde para presentar alternativas en cuanto a los peajes, pero hasta la fecha siguen sin recibir respuesta.

¿El Distrito pagará $111 mil millones?

El próximo 30 de marzo, será la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, convocada por KMA Construcciones S.A.S., KMA Concesiones S.A.S y Corredor Portuario e Cartagena S.A.S. y dirigida al Distrito. Tendrá como medio de control una reparación directa con pretensión de $111.603.960.000 por parte de los convocantes. El Distrito ya fue notificado.

“Le dijimos al alcalde que estamos dispuestos a hacer ajustes, modificaciones. Entendemos que a él no le gustan los peajes y nosotros, en defensa del modelo concesionario, entendemos que esta es la solución posible que como privados podemos plantear por ley. Solo tuvimos una reunión y propusimos seis diferentes alternativas para el manejo de los peajes y cambiar la estructura del modelo tarifario, pero no obtuvimos respuesta”, manifestó Amín.

Entre esas propuestas se encontraban principalmente la de tener tarifas diferenciales en los peajes o la de estratificarlos.

“El valor de las pretensiones incluye la pérdida que se tiene por la no utilidad esperada en el proyecto. La no firma de contrato hace que se pierda esa opción. Igual va el tema de la utilidad por la ejecución de obras, que es una utilidad adicional del constructor”, explicó KMA.

Asimismo, la Constructora resaltó que “ese es un valor que se paga por la no firma del contrato y no por no haberse ejecutado la obra, dado que todo contrato tiene implícita una utilidad. Es la utilidad del concesionario que tendría lugar si se hubiera suscrito y ejecutado. Igualmente hay una utilidad que se cobra por el constructor. Se cobran igualmente los costos de estructuración que por ley se tienen incluidos”.