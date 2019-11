2019, un año de protestas en Cartagena

Lo cierto es que particularmente en 2019, La Heroica ha sido el epicentro de diversas protestas marcadas por la indignación de diferentes tipos de ciudadanos, desde niños y jóvenes adolescentes, hasta adultos y pensionados, quienes no han pensado dos veces para salir a las calles y manifestar sus inconformidades a los funcionarios y a la ciudadanía en general.

De acuerdo con el politólogo y docente de la Universidad de Cartagena, Germán Ruiz, esta reacción masiva por parte de la ciudadanía se da porque el “modelo neoliberal colapsó” y la gente está comenzando a sentir su impacto.

“La marcha del 21N en Cartagena fue una demostración de ciudadanía organizada, disciplinada y exigente, lo que quiere decir que estamos preparados para un cambio de la manera en como hacemos y como entendemos la política en Colombia”, afirmó Ruiz.

A su vez, agregó que a través de las diferentes arengas se evidenció que “ya la gente está harta de ‘los mismos con las mismas’, de las mentiras, de los engaños y de no tener la oportunidad de no tener el derecho a la ciudad y a una vida civilizada en Colombia”.

“Eso tiene que quedarle en la mente a los gobernantes. Si no les queda, en las próximas elecciones esa indignación se va a ver reflejada, y si no, posiblemente, como infortunadamente se está viendo en Bogotá y en otras ciudades, se van a caldear los ánimos y se van a exasperar las personas al no sentirse escuchadas”, puntualizó.