20 de Julio: así fue como nació el barrio y eligieron su nombre en Cartagena

Tomas Vallejo

"Saul Valdelamar, mi padre Tomás Vallejo, Carmelo Torres, y los señores Ortega y Mendoza, fueron los que comenzaron con esta tarea de hacernos independientes, porque no querían que estuviésemos atenidos a las disposiciones de otros, cuando vieron la oportunidad mejor, hicieron todo lo posible para organizar el barrio, aunque para ese entonces las calles no eran pavimentadas, tampoco había muchas cosas, fue con el pasar de los años y después de mucho insistir y no decaer en el intento que hemos alcanzado cosas, quizás no todas las que quisiéramos pero seguimos en ese camino".

Gracias a esa constancia y lucha que refiere Vallejo, pasaron de 2.800 a 6.800 habitantes y de 580 viviendas en 2016 a 1.359 viviendas (o apartamentos, como les llaman, ya que una casa se divide en dos y hasta tres plantas). Tienen cancha de juegos y colegio.

Hoy sus problemas no están en legitimarse como independientes, como en casi todos los barrios populares de Cartagena, los de este lado se quejan de mala calidad del servicio de alcantarillado y las varias calles que aún faltan por pavimentar. Para ellos ha traído sus propios sacrificios conformar su pequeña patria, esa por la que aún luchan.