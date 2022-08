“20 años con esas válvulas aquí, queremos una contraprestación”

No están en contra de la obra y tampoco son partidarios de que la retiren, por el contrario, son conscientes de su importancia y los beneficios que otorga a la población cartagenera.

“Acuacar ha venido usufructuando nuestra urbanización y no nos ha dado nunca una contraprestación, ahí tiene válvulas cercadas, energizadas, y en nada nos hemos beneficiado. Hemos estado luchando con ellos hace mucho tiempo y no nos dan la mano, ya está bueno, por eso hacemos esta queja pública, necesitamos que nos ayuden con las necesidades que tiene el barrio”, señaló la presidenta.

Nilda Zuleta, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Monserrate, explicó que 89 familias fundaron el barrio hace 40 años gracias a las casas entregadas por el antiguo Incoder y en las escrituras no se contempló espacio para la instalación del actual sistema de redes de acueducto que opera en la segunda zona verde, el cual, según la líder, se construyó hace unos 20 años sin previa socialización con la comunidad.

Según ellos, la empresa en su responsabilidad social debería considerar atenderles las peticiones que han hecho durante años, las cuales no representan ningún grado de complejidad: un parque, arreglar la cancha deportiva o adecuar las zonas verdes.

“Esas son nuestras tres principales peticiones, no es algo que requiera una gran inversión, es cuestión de voluntad, por eso le enviamos una carta al nuevo gerente de Acuacar y estamos esperando respuesta, ojalá sea positiva”, finalizó la gestora cívica.

Según Zuleta, la cancha deportiva de Monserrate está en avanzado deterioro, no existe un parque al que los niños puedan acudir, y las zonas verdes requieren de un mejor mantenimiento.

Están esperando recursos

Sobre la petición en Monserrate, Aguas de Cartagena aseguró que: “En el año 2020 formulamos el proyecto de recuperación de la cacha múltiple de Monserrate, en el marco del Programa ‘Me la juego por mi barrio’. Sin embargo, como es sabido por todos, por la pandemia todo quedó suspendido y la empresa no pudo ejecutar nuevas obras, tal y como se les socializó a líderes. Desde hace algún tiempo, la comunidad ha estado solicitando la intervención en la cancha, pero no se ha podido por las limitaciones presupuestales actuales. El proyecto cuenta con diseños, especificaciones técnicas y presupuesto inicial, pero no se puede poner en marcha hasta tanto exista la disponibilidad de recursos para reiniciar obras civiles en el programa social mencionado”.