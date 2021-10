En alumbrado público, Cartagena ha registrado avances importantes en los últimos días, no obstante “lastimosamente, por actuaciones de terceros, pueden verse afectados los intereses de la comunidad cartagenera”, afirmó Luis Enrique Roa Merchán, alcalde (e) de Cartagena y secretario general, en conversación con El Universal. Lea: ¿Se metió en líos la Alcaldía por iluminar La Cordialidad?

La interventoría explicó a Electricaribe que retener lo recaudado por impuestos para asegurar el mencionado pago era irregular, y la empresa devolvió los recursos, pero, posteriormente, American Lighting demandó al Distrito. En el acuerdo firmado en septiembre de 2018 por la administración de turno respaldan el cobro jurídico.

“El embargo es irregular por cuanto los impuestos de alumbrado público son inembargables”, afirmó el también secretario general. Contra el embargo se presentó un recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación que falló en favor del Distrito, pero “a la fecha estamos a la espera de la devolución del título por un valor aproximado de $2.900 millones”, agregó.

La segunda preocupación

El otro aspecto que entorpece la gestión del alumbrado público en Cartagena es “la no terminación de las etapas restantes del contrato de concesión anterior y del Patrimonio Autónomo (creado en Fiduoccidente para administrar los recaudos del impuesto de alumbrado), y la no suscripción del acta de reversión, así como también el no inicio de la etapa de liquidación”, aseguró el alcalde encargado.

Entre las pretensiones de la Unión Temporal Electroconstrucciones SAS - Ecosodio SAS, cuyo contrato de concesión culminó el 4 de enero de 2021, está “que se aumente en $1.600 millones el valor de la administración, operación y mantenimiento del año 2020, adicionales a los $5.000 millones que ya se pagaron; y se pague por semaforización unos $2.500 millones, por inversiones no realizadas. Esas dos aspiraciones son imposibles de aceptar”, recalcó el funcionario.