160 niños de Aluna, a sus casas porque finaliza el contrato con el ICBF

“Del ICBF no nos dan respuestas a nuestras peticiones, solo nos informaron que la modalidad se iba a terminar en octubre y ya”.

Leidy Peñaranda, protestante.

“Pedimos que aguanten este proceso por lo menos hasta que todos estos niños y jóvenes cumplan su mayoría de edad. Nosotros venimos en un proceso hace rato y ahora nos sentimos en el aire porque no sabemos qué hacer. La modalidad en la que mi hijo está se llama ‘Tú a tú’, es presencial y manejada por una docente especializada para la atención en el aula. Hay dos jornadas, una de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y otra de 1 a 5 de la tarde. En Aluna los atienden súper bien, los capacitan, los enseñan a ser más independientes, pero lamentablemente son 160 pequeños en lista de salida”, expresó Genoveva.

Ella, residente en El Campestre, tiene un menor de 14 años de edad con Síndrome de Down y durante los últimos años lo ha llevado diariamente a la fundación, ubicada en el barrio Chile, para que reciba tratamiento y atención acorde a su condición.

Los manifestantes contaron que en la fundación también dan alimentación a los niños, todo gracias a los recursos girados por el ICBF.

“Son diferentes diagnósticos, hay autismos, parálisis cerebral, Down, entre otros, y para todos la atención es muy integral, nosotros como padres y madres cuidadoras nos sentimos muy satisfechos, por eso queremos que ese proceso continúe. Esta marcha es para que el Bienestar Familiar se ponga la mano en el corazón y no nos deje desamparados ni les vulnere sus derechos a ellos. Muchas somos madres solteras y cabezas de hogar que no contamos con recursos para llevarlos a otra institución privada”, añadió Leidy Peñaranda.

La marcha se inició a la altura de la estación Barrio España de Transcaribe y tiene como propósito llegar hasta el Centro de la ciudad, frente al edificio Concasa, donde se encuentra la sede regional del ICBF.

Este medio contactó al ICBF para conocer una respuesta ante la situación expuesta por los protestantes y al respecto señalaron que: “La Modalidad De Tú a Tú, de la Dirección de Infancia y de la Dirección de Adolescencia y Juventud, tiene como propósito contribuir a la garantía y reconocimiento de niñas, niños y adolescentes con discapacidad como sujetos de derechos, generando acciones para su participación e inclusión social en los diferentes entornos en los que transcurren sus vidas, desde un enfoque para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones; a través del fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de sus familias como los entornos más cercanos y corresponsables”.

En ese sentido, el ICBF aseguró que priorizó el trámite de vigencias futuras para dar continuidad a la atención de 497 niñas, niños y adolescentes vinculados a la Modalidad De Tú a Tú en el departamento de Bolívar.

“La vigencia futura permite garantizar la atención continua desde noviembre de la vigencia 2022 hasta octubre de la vigencia 2023. Dicha solicitud se encuentra en trámite ante las entidades competentes, en espera de la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda para poder iniciar el proceso contractual”, finalizó el instituto.