16 familias evacuadas tras daño de tubería de Aguas de Cartagena

El Distrito resaltó que desde hace varios días se vienen realizando acciones preventivas con Aguas de Cartagena en este sector, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presentan daños en esta tubería y las familias quedan en riesgo. De hecho, desde el jueves se habló de posibles fugas y luego se confirmó que se trataba de una sola. Por este motivo, se inició el proceso de desalojo de los asentamientos humanos ubicados en la zona.

Desde Aguas de Cartagena manifestaron que están investigando las causas y las dimensiones del daño, con el fin de desarrollar una estrategia de intervención. Hasta el momento el servicio de agua potable se está prestando con normalidad, sin embargo indicaron que avisarán oportunamente si se requiere hacer alguna suspensión.

“La empresa solicita a los usuarios no hacer acopio innecesario de agua para evitar desestabilizar el sistema, al igual, que hace un llamado a la comunidad a no prestar atención a rumores o cadenas de información no verificadas”, expresaron.