La falta de atención oportuna por parte de algunas EPS se ha convertido en una de las principales quejas y motivos de insatisfacción de los usuarios del servicio de salud en Cartagena, sin embargo, en medio de la pandemia pacientes aseguran que la situación parece haber empeorado.

De acuerdo con las denuncias hechas por varios usuarios a este medio, en los últimos meses han tenido que esperar hasta más de 15 días por una cita de medicina general y por un especialista más de 30 días.

“Llamé a mi EPS porque llevo varias semanas con un dolor en una pierna que me dificulta la movilidad, sin embargo, debo esperar dos semanas para que el médico me pueda valorar porque esa fue la cita más cercana que encontré”, asegura Pilar Cerón, una de las afectadas.

Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, pues de acuerdo con la personera Distrital, Carmen De Caro, no solo se trata de la atención oportuna, sino también la entrega de medicamentos y seguimiento, siendo los más afectados los pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.

“Abrimos un programa para recibir las quejas porque vimos que con la llegada de la pandemia muchos pacientes con otras enfermedades fueron rezagados y ciertamente encontramos que las EPS no están haciendo su tarea como debe ser, personas con enfermedades crónicas o de alto costo, a las cuales se supone que les deben hacer un seguimiento, pero no es así, no tienen una atención oportuna, inclusive ya se nos murió una paciente que sufría de VIH”, dijo De Caro.