12 bloqueos le cuestan a Protección Costera más de $700 millones, ¿por qué?

El director de obras del consorcio Proplaya, Juan Carlos Monzón en diálogo con El Universal, aseguró que el proyecto ha sido paralizado 12 veces desde que iniciaron las obras en diciembre de 2021, y que cada día de bloqueos representa una pérdida de $60 millones. (También le puede interesar: ¡Otra vez! Piden a embarcaciones no transitar por obras de Protección Costera)

“Los días que no se han realizado intervenciones por los bloqueos fueron el 16 de diciembre de 2021; 4 de febrero; 9 de febrero; 17 de febrero; 2, 3, 9 y 14 de junio; 5 y 6 de julio; 24 y 25 de agosto”, dijo Monzón.

El consorcio reiteró que los costo los asumen ellos y que hasta el momento no se han presentado solicitudes al Distrito.

“En la medida que esto continúe nosotros no podemos aguantar este gasto y lo debemos solicitar al cliente. El costo implica parar nuestros equipos, gente operativa y gastos administrativos. Cada día que paramos van aumentando las pérdidas”, reiteró Monzón.

Las inconformidades

En las protestas de esta semana, María Márquez Herrera, integrante de la Asociación de Peinadoras y Masajistas, exigía la presencia tanto del alcalde de Cartagena, William Dau, ante el presunto incumplimiento de los compromisos pactados con los servidores turísticos.

“Acordamos que no se abriría otro tramo de obras hasta que no estuviera el anterior habilitado y hoy el 70 % de la playa 4 y la playa 5 no están habilitadas. Estamos trabajando en hacinamiento en la playa 3 porque la compensación mínima de tres meses para que estuviéramos en nuestras casas tampoco se está cumpliendo”, afirmó Márquez.

Señaló: “En la playa 4 somos 20 peinadoras y masajistas, de las cuales solo a 12 les han pagado un mes y otras estamos en espera desde la semana pasada. Los pagos están atrasados para todos”.