El denominado Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículos será firmado este miércoles por más de 100 entidades. Entre los 31 países firmantes no figuran los tres mayores mercados -Estados Unidos, China y Japón-, ni tampoco países como España, Alemania o Francia.

Tampoco se han sumado al acuerdo los cinco mayores fabricantes mundiales de vehículos. Se espera, sin embargo, que la lista de firmantes, en la que sí están países como India, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Polonia o Reino Unido, se vea incrementada a lo largo de la jornada, pero hasta ahora figuran, además de esos 31 países, 38 autoridades regionales, como las ciudades de Sao Paulo o Seúl, 11 fabricantes de vehículos, 27 propietarios de flotas y empresas de movilidad compartida, como Uber.

¿Y los mayores fabricantes?

Entre los constructores de automóviles que sí han rubricado el pacto -que juntos suponen casi un cuarto de las ventas a nivel global- figuran grandes compañías como General Motors, Ford, Mercedes Benz o Volvo, que ya habían previamente anunciado compromisos para interrumpir la fabricación de coches con motores de combustión interna, sí suscribieron este texto. También BYD Co Ltd de China y Jaguar Land Rover, una unidad de Tata Motors Ltd. de India.