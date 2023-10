Conoce por qué le sale humo negro a tu carro

Todos lo hemos visto alguna vez: un automóvil que avanza por la carretera dejando tras de sí una espesa nube de humo negro. No solo es un espectáculo poco atractivo, sino que puede ser una señal de que algo no anda bien con ese vehículo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre esto? En este artículo, desglosaremos las principales causas del humo negro en los carros y cómo prevenirlo.