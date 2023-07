Carros híbridos tendrían que registrarse para poder rodar durante pico y placa

El subsecretario de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad de Medellín, Arles Giovanny Arias, expresó que “invitamos a los propietarios para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación posible, para que no estén a última hora a la espera de la respuesta la Secretaría de Movilidad y puedan seguir disfrutando de las vías de Medellín en medio de un ejercicio de corresponsabilidad, haciendo uso de viajes seguros en nuestras vías”.

En este portal deberá realizar la inscripción, adjuntando la copia de la licencia de tránsito del vehículo y el documento de identidad o certificado de existencia del propietario del trámite. Este proceso no tendrá costo alguno para los conductores ni tampoco se puede hacer presencialmente en las sedes de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Se estima que en Medellín circulan 6.264 vehículos híbridos eléctricos, los cuales están obligados a realizar este trámite. Durante el periodo establecido para este proceso no habrá sanciones a los conductores de estos automotores.

“Durante dos meses la Secretaría de Movilidad de Medellín no sancionará a los vehículos híbridos eléctricos por la medida de pico y placa. Es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo no sancionará a los conductores de estos vehículos y nuestro sistema de fotodetección está programado para que no capture este tipo de infracción de tránsito por dos meses”, manifestó el subsecretario Arias. Lea también: Esta fue la decisión sobre el aumento en tarifas de revisión técnico mecánica