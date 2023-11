Últimos 12 meses han sido los más cálidos en 125.000 años

Olas de calor, lluvias intensas y sequías

Friederike Otto, de Grantham Institute for Climate Change and the Environment del Imperial College de Londres y quien también participó en la redacción del estudio, advirtió de que con el calentamiento, la modificación de la composición de la atmósfera también está provocando intensas lluvias y a la vez sequías en distintas partes del planeta.

Advirtió de que cada año las zonas van a variar y que los puntos calientes se concentran en Sudamérica, el Caribe y África.