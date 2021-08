A veces notamos a un animalito perdido y no sabemos qué hacer, si llamar a la Policía, a los rescatistas o simplemente dejarle el trabajo a otra persona para que se encargue. La Ruta Nacional Gabrica Solidaria, que tiene una estrategia para llegar a los lugares más apartados y vulnerables del país con alimentación, desparasitación y esterilización para los animales de la calle, explica qué puede hacer para ayudarlos (si tienes la disposición, claro está):

Sácalo del lugar

donde se encuentra:

Debes acercarte a él poco a poco con cuidado, evitando los movimientos repentinos y dejando que el perrito o gatito se acostumbre a ti. Utiliza un tono de voz suave, ofrécele comida o estira tu mano para que la olfatee. Si se encuentra en peligro en una vía muy transitada, pide ayuda para proteger al animal de los carros. Cuando lo tengas cerca y notes que el perro está tranquilo, puedes intentar con precaución acariciarle y sujetarle. Utiliza un collar, un bozal, o una manta para envolverlo y sujétalo bien para evitar mordeduras. Si el perro está herido, enfermo o muestra signos de agresividad, es mejor quedarse cerca y llamar a las autoridades para que vengan a recogerlo. Si requieres proporcionarle los primeros auxilios es importante que sepas cómo hacerlo para evitar hacerle daño.

Llévalo contigo

Dicen que la mejor opción es llevarlo contigo a casa, mientras encuentras un hogar definitivo para la mascota. La mayoría de los refugios enfrentan sobrepoblación, falta de recursos, y difícilmente podrán cuidarlo o recibirlo. ¡Si puedes adoptarlo, sería genial!

Suminístrale comida:

Al llegar a casa, protégelo del frío o del calor, improvisa una cama para su descanso. Lo puedes hacer con una cobija o con sábanas viejas. Consigue alimento para perros, si no puedes, cómprale temporalmente comida casera como pollo y arroz sin usar ningún aceite o sal.

Con calma