Panel de científicos producirá informe para la conservación de la Amazonía

El Panel Científico por la Amazonia, iniciativa integrada por más de 150 expertos, hará una evaluación del estado de esa cuenca que comparten ocho países y de los peligros que la amenazan, se anunció este jueves.

Los científicos entregarán un informe con recomendaciones para la formulación de políticas que permitan conservar ese ecosistema, basados en las afectaciones causadas por la deforestación, los incendios, la minería, el desarrollo de petróleo y gas, las grandes represas para la generación hidroeléctrica y las invasiones ilegales.

“El Panel Científico por la Amazonia realizará la primera revisión científica de toda la cuenca del Amazonas y sus biomas, la cual será presentada en 2021”, anunció este jueves en un comunicado la organización The Amazon We Want, con sede en Nueva York.

La cuenca amazónica, que ocupa el norte de Suramérica, se extiende por Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, más la Guyana Francesa, departamento francés de ultramar.