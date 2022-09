Nobel sugiere cocer la pasta apagando el fuego para ahorrar gas

El premio Nobel de Física 2021, el italiano Giorgio Parisi, ha defendido que cocer la pasta con el fuego apagado permite consumir menos energía, una medida que puede ser útil para ahorrar en la actual situación de crisis energética.

Parisi explica en un mensaje publicado en Facebook que una vez que el agua ha comenzado su ebullición, se puede echar la pasta y esperar dos minutos, y después apagar el gas para que se siga cociendo de forma pasiva.

El científico de la Universidad de la Sapienza de Roma ha calculado que se ahorra “al menos ocho minutos de consumo de energía”.

“Lo más importante es mantener la tapa puesta, se pierde mucho calor por evaporación. Después de hervir la pasta, pongo el gas al mínimo, para que hierva muy poco sin consumir. También puedes probar a desactivarlo, como se sugiere en este post, que no es mío sino de Alessandro Burisi Vici y que simplemente he vuelto a publicar. Evidentemente, así se consume menos gas y la pasta se cocina igual”, comenta. (Le puede interesar: Los usos de la harina de coca... no cocaína)

El debate sobre cómo cocer la pasta sin desperdiciar energía no es nuevo, pues hace unos meses la asociación Unione Italiana Food, que representa a los fabricantes de pasta, argumentó que mantener la tapa de la olla puesta durante la fase de ebullición acelera el proceso de cocción y permite ahorrar “hasta un 6 % de energía y de emisiones de CO2”.

La asociación explicaba que apagar el fuego después de dos minutos de ebullición, dejando la tapa puesta, supone un ahorro energético y de emisiones de CO2 que puede alcanzar el 47 %.

“Con un consumo medio de 23,5 kg per cápita de pasta, cada italiano ahorraría hasta 44,6 kilovatios-hora, 13,2 kilos de emisiones de CO2 y 69 litros de agua en un año”, apuntaba.