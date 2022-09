Ministra Irene Vélez no confundió hidrocarburos con carbohidratos

La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, no confundió “hidrocarburos” con “carbohidratos” en una entrevista en la emisora W Radio. Desde que se posesionó, no ha participado en entrevistas con la cadena y no hay registro de esa equivocación en otros medios.

Publicaciones en redes sociales aseguran al menos desde el 13 de septiembre que la jefa de la cartera de Minas y Energía se equivocó en una entrevista con la emisora local W Radio al emplear la palabra “carbohidratos”, cuando en realidad estaba hablando de los “hidrocarburos”.

“Dice hoy la ministra de Minas en la W Radio... esos carbohidratos se emplean para fabricar plásticos, electrodomésticos, tuberías, detergentes... Confunde carbohidratos con hidrocarburos...! Por Dios, qué #humor”, sostiene una publicación en Twitter.

Otro tuit, con 11.000 “me gustas”, repite: “La ministra de Minas acaba de confundir “hidrocarburos” con “carbohidratos”. Alguien me pasa el enlace! Qué circo! (sic)”. (Le puede interesar: Cartagena bajo el agua: inundaciones y canales desbordados por lluvias)

HECHOS: Pero Vélez no ha aparecido en antena en esa cadena, como confirmó un editor de la W Radio, y una búsqueda digital demuestra que no hay rastro de que haya pronunciado esa frase.

SIN RASTRO DE LOS “CARBOHIDRATOS”

Con las palabras clave “Irene Vélez” y “carbohidratos”, los principales buscadores no arrojan noticias que se hagan eco de la equivocación, más allá de las publicaciones virales que no aportan pruebas.

En la página de la W Radio tampoco hay rastro de una entrevista a la ministra, como se puede comprobar en Google utilizando el operador booleano “site:http://www.wradio.com.co irene velez”.

De la misma forma, en las redes oficiales de la cadena no hay registro de afirmaciones similares por parte de la política.

Juan Pablo Calvás, editor general de la W Radio, le dijo a EFE Verifica que la ministra no les ha dado entrevistas desde que se posesionó en su cargo, el pasado 11 de agosto, y que, por lo tanto, es “imposible” que “tal afirmación haya sido hecha en los micrófonos” de la radio.

También negó que la W Radio publicara una grabación en la que ella pronuncie la frase.

MINISTRA, BLANCO DE ATAQUES

Vélez, filósofa de la Universidad Nacional, la principal del país, y con un doctorado en Geografía Política de la Universidad de Copenhague, se ha convertido en las últimas semanas en el blanco favorito en redes sociales, donde se viralizó la etiqueta “#renuncieministravelez”.

La ministra recibió críticas por citar a la “teoría del decrecimiento” en un foro minero, por vestir deportivas durante la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, o equivocarse en la cifra del déficit que tiene el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, salió a defenderla en Twitter: “En las ganas de burla, y de destruir una ministra capaz y honesta, que no congenia con la cooptación del ministerio por intereses particulares, se están escondiendo verdaderas y grandes informaciones que la ciudadanía tiene derecho de conocer, pues se trata de asuntos públicos”.

En resumen, la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, no confundió “hidrocarburos” con “carbohidratos” en una entrevista en la emisora W Radio; desde que se posesionó, no ha participado en entrevistas con la cadena y no hay registro de esa equivocación en otros medios.