¡Mide hasta 7,5 metros!: así es la especie de serpiente más grande del mundo

Científicos descubrieron en la selva amazónica una especie de anaconda gigante no documentada hasta ahora. Según dicen, puede llegar a medir 7,5 metros y pesar cerca de 250 kilogramos, lo que convierte en la serpiente más grande y pesada conocida hasta ahora en el mundo. Lea: Mujer que tenía una boa como mascota en su casa la entregó a la Policía

La especie fue encontrada durante el rodaje de la serie de Disney+ Pole to Pole de National Geographic con Will Smith, quien de acuerdo con sitio IFLScience, no tuvo ningún problema en meterse en el agua y ayudar a capturar anacondas. También contó con la participación del biólogo y presentador neerlandés Freek Vonk.

Al día de hoy se conocían cuatro especies de anacondas, la mayor de las cuales, la anaconda verde, habita en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil. Estas anacondas, que viven en ríos y humedales de Sudamérica, son conocidas por ser no venenosas, pero constrictoras, lo que significa que matan a sus presas enrollándose alrededor de ellas, asfixiándolas y tragándoselas enteras.