Lengua de suegra: lo que debes saber sobre la planta que es casi inmortal

Sus hojas son verdes y amarillas, largas y puntiagudas que pueden lograr hasta varios metros de altura. Crecen a lo largo, casi igual que los cactus, pero con la ventaja de que no pican. Se ha convertido en una de las más reconocidas y vistas en interiores es que ayuda a purificar el aire.

¿Por qué dura tanto?

Además de ser una planta resistente por sus hojas, la lengua de suegra también es duradera porque soporta muy bien las temperaturas tanto elevadas como bajas. Puede sobrevivir perfectamente a -5 grados bajo cero. Por este, y los anteriores motivos mencionados, es normal que la califiquen como “la planta inmortal”.

Tiene mucho que ver en su longevidad el tipo de hoja. La lengua de suegra cuenta con una hoja perenne, es decir, que al menos dura dos años. También esto quiere decir que las hojas de la planta no se caerán en épocas desfavorables como puede ser el otoño. Eso no significa que no cambien las hojas: las renuevan sí, pero con otra frecuencia.