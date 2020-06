Las zarigüeyas no son sus enemigas

Si ve a una zarigüeya rondando por los alrededores de su barrio, no atente contra este animal.

En Cartagena, la Fundación Mapache Colombia lo invita a participar del programa “Coexistamos con la biodiversidad del Distrito”, que tiene como objetivo, promover el conocimiento de la importancia biológica y ecológica de la biodiversidad presente en nuestra ciudad, para incentivar a su protección y conservación.

Y no solo con las zarigüeyas, también se estará trabajando con otras especies, principalmente con las que se han avistado durante esta cuarentena, como las iguanas y los mapaches.

“La primera actividad se realizó con los propietarios de Terrazas de Calicanto, ya que nos informaron sobre la presencia de zarigüeyas (Didelphis marsupialis) o como se conoce comúnmente las zorras chuchas, las observaban en los jardines, parqueaderos y pasillos. Algunas personas las veían con temor y otras con curiosidad. Contamos con suerte que nos contactó una bióloga, Alejandra Mora, quien estuvo ayudando también a coordinar las actividades. Así que empezamos llevando el mensaje de ‘Protege la Zarigüeya’”, comenta Angie N. Tinoco Sotomayor, bióloga y directora de la fundación.

“Esta especie es inofensiva para las mascotas y humanos, no vive ni se alimenta de basuras y no transmite enfermedades. No es un roedor, es una especie de marsupial al igual que los canguros y koalas y para nuestro beneficio, controla las poblaciones de roedores e insectos”, resalta la bióloga.

A la Fundación se ha unido la Corporación Regional del Canal del Dique – Cardique y la Policía Ambiental de Cartagena, que desde hace años adelantan importantes actividades de educación. En conjunto han realizado:

- Socialización de la iniciativa por parte de la Policía Ambiental, con todo el protocolo de protección ante la emergencia del COVID- 19 en los barrios o conjuntos residenciales.

- Entrega de carteles educativos sobre la importancia de las especies, protección y conservación, para colocarlos en lugares estratégicos, principales lugares de presencia de la especie.

- Conferencias y talleres virtuales para saber más acerca de la especie, con expertos invitados, dictada especialmente a las personas de la comunidad con la que se está trabajando.