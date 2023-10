¡Fingen estar muertas! Ranas hembras se las ingenian para evitar apareamiento

Los hallazgos de un nuevo estudio publicado en el revista Royal Society Open Science arrojan nueva luz sobre la rana común (Rana temporaria Linnaeus), sugiriendo que las hembras no se limitan a soportar la lucha de los machos por aparearse -una situación en la que varios machos pueden acabar aferrándose a una hembra- optando así por fingir su propia muerte.

“Antes se pensaba que las hembras no podían elegir o defenderse de esta coacción masculina”, explica Carolin Dittrich, primera autora del estudio, del Museo de Historia Natural de Berlín. Pero la investigación sugiere que quizá no sea así. “Las hembras no son pasivas, como se creía”, afirma Dittrich. Lea: El cambio climático amenaza con extinguir a los anfibios, advierte estudio

Más común en hembras de menor tamaño

En el estudio, Dittrich y el Dr. Mark-Oliver Rödel, explican cómo colocaron a cada rana macho en una caja con dos hembras: una grande y otra pequeña. A continuación, grabaron en vídeo el comportamiento de apareamiento.

Los resultados, obtenidos de 54 hembras que experimentaron las garras de un macho, revelaron que el 83 % de las hembras intentaron girar su cuerpo e inmovilidad tónica (fingimiento de muerte) como mecanismo de defensa.