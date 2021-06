Para la implementación de sus proyectos productivos como una real apuesta por aportar a la construcción de paz, miembros de los emprendimientos Coomaser y Cooagrosercol de Cartagena, amplían sus conocimientos y experiencia en piscicultura en un intercambio de experiencias en el curso de “Piscicultura súper intensiva en tecnología Biofloc” en Yopal, Casanare.

En el curso que tuvo una duración de 3 días, participaron emprendedores de diferentes partes del país, que buscan con la cría y venta de tilapia, el fomento de una producción acuícola sostenible y amigable con el medio ambiente.

La tecnología biofloc tiene números beneficios para el medio ambiente. Uno de los más importantes es que se trata de una tecnología donde no hay recambio de agua. Esto quiere decir que se reduce considerablemente el consumo de este preciado recurso y a su vez el vertido de agua contaminada al ambiente.Por otra parte, como se trata de un cultivo donde microorganismos beneficiosos que rigen y controlan el sistema, existe una acción prebiótica sobre nuestros animales de cultivo, lo que evita el tener que utilizar medicamentos, hormonas y otras sustancias químicas que terminan en el medio ambiente. La tecnología Biofloc necesita de muy poca superficie, porque se trata de cultivos súper intensivos; esto hace que no se consuman mucho suelo y permite un gran ahorro de costos.

Jorge Barrera médico veterinario y capacitador, habló del sistema intensivo pecuario biofloc, un sistema alternativo, novedoso y empresarial, donde que por medio de la tecnología pueden criar, cebar y sacar un buen producto al mercado, ahorrando

fuentes de energía, apoyando al ecosistema y en ahorro de agua. “El sistema de biofoloc es un sistema nuevo, alternativo, que nos permite garantiza un buen producto al consumidor final, para que suplan necesidades del comercio; en el fondo empresarial, tenemos que buscar fuentes de mercadeo donde el consumidor se sienta satisfecho del producto brindando”, puntualizó Barrera.

Luis Fernando Apolinario, asociado a la Cooperativa, relató lo aprendido. En el curso de biofloc, he aprendido sobre el proceso del biofloc, enfermedades de los peces,nutrición y las reacciones de los animales para que no sufran desnutrición y no se afecte el ciclo productivo de la actividad piscícola realizada.

Osvaldo Antonio Marenco Polo, presidente del consejo administración de la Cooperativa Multiactiva Coomaser de la ciudad de Cartagena, expresó que ha sido importante la asistencia al curso, porque a partir de aquí, empezaron a ver la importancia, técnica y metodología que tiene el proceso de piscicultura y que implementaran en su proyecto productivo.

Su asistencia al curso a través de Evolución Caribe y Cooperación Alemana, les permitió ratificar que su línea productiva o emprendimiento será la piscícola. Estas entidades, se encargarán de acompañar con visitas técnicas y profesional empresariales el avance de este emprendimiento hasta el proceso de comercialización.