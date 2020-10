El Oceanogràfic de València ha lanzado una campaña de concienciación sobre los tiburones y su papel trascendental en el equilibrio de los océanos, con motivo del 45 aniversario de la película ‘Tiburón’, de Steven Spielberg y su gran impacto en la población mundial. Para ello, une dos actividades: una exposición de fotografías SOS Tiburones, que sirve de contrapunto a la proyección en 4D ‘Shark’ de la BBC.

El director general del Oceanogràfic, Eduardo Nogués, ha presentado la campaña y destacado la necesidad de realizar este tipo de iniciativas, ya que los tiburones y rayas “continúan siendo atacados y exterminados a millones”, según ha informado este espacio en un comunicado.

El acuario abre al público la exposición ‘SOS Tiburones’, que se puede contemplar en el entorno exterior de la cúpula de la zona de Ártico, y proyecta en su Auditorio Mar Rojo la película ‘Shark’, producida en 4D por la BBC.

Se trata de una recopilación de 20 obras del trabajo del fotógrafo y biólogo marino Edgar Becerril, que lleva años reflejando cómo sufren estos grandes animales la acción mortal del ser humano pero, también, explica cómo, precisamente, esa atracción que ejercen “puede convertirse en una fuente de ingresos a través de una actividad sostenible como el ecoturismo, que a la vez permite la pervivencia de los tiburones en armonía con su mundo y el mundo de las personas”.

Becerril parte de su investigación científica con los tiburones blancos de Isla Guadalupe y de “una empatía que me es difícil explicar”. “Además de los proyectos científicos que me apasionan tanto, siempre siento una conexión muy personal al encontrarme con estos animales. Cada uno es capaz de reconocerte como otro ente. Son animales muy inteligentes y la interacción con ellos resulta increíble”, detalla.

Cada una de las fotografías tiene la capacidad de sobrecoger al espectador porque reflejan una realidad palpable y, aunque se produzca en territorios lejanos como, por ejemplo, en México, es “cercana y hasta afectiva”.

A través de ellas se explica cómo cada año se pescan unos cien millones de tiburones y se muestran escenas distintas tanto en el crudo proceso de explotación económica como en bellos encuentros entre un antiguo pescador y un gran tiburón blanco que ha sido acosado, precisamente, por la pesca.

El trabajo de Becerril, no obstante, abre “la puerta a la alternativa sostenible y permite una mirada de futuro y optimismo para estas especies”. “En general, estoy completamente a favor del manejo sostenible, el cual, se puede llevar a cabo mediante buenas prácticas turísticas, pero también con buenas prácticas de pesca”, ha precisado.

En esta línea, ha indicado que en sus investigaciones científicas, también ha notado que el humano es “un componente esencial en los ecosistemas que pretendemos proteger”. “Aunque mi corazón está con los tiburones, no podemos olvidar que hay familias que tanto en turismo como en pesca dependen de sus actividades. Por lo tanto, me he dedicado a estudiar el efecto del ecoturismo para intentar mejorar el manejo y la conservación de especies amenazadas”, ha especificado.