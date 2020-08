Diana Bermúdez, residente en el barrio Mamatoco, de Santa Marta, cuidó a 40 tortugas morrocoy durante tres décadas en su vivienda, pero decidió entregarlas a la oficina de Medio Ambiente de la Gobernación del Magdalena, en el marco de la ‘Donatón de fauna silvestre en posesión doméstica’.

“No me gusta cuando maltratan los animales, yo tenía unas cuantas morrocoyas y personas que pasaban con estos animales por la calle decían que iban a llevarlas para la olla y se las compraba. Me llené de animalitos, pero ya no puedo mantenerlas por la pandemia porque no puedo salir a los supermercados a buscar la comida por mi edad y llamé para donarlas”, contó Bermúdez.

Las 40 tortugas morrocoy fueron recogidas por funcionarios de la oficina de Medio Ambiente de la Gobernación y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) en la Unidad Móvil de Rescate de Fauna Silvestre y luego trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Vivero de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).

“Me gusta que estén rescatando a las morrocoyas para llevarlas a su hábitat natural, por eso los llamé, porque no sabía a quién se las daba y me siento contenta porque sé que van a estar bien”, dijo Bermúdez, quien espera que otras personas de Santa Marta que tienen en su poder animales silvestres sigan su ejemplo.