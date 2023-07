Así es la nueva especie de felino hallada en Colombia: el Gato de Nariño

Un felino de alta montaña, y que está dentro del género de Leopardus, es la nueva especie que fue denominada el ‘Gato de Nariño’ y la cual habría sido descubierta por un grupo de científicos de la Universidad Javeriana, a cargo del especialista en genética y evolución, Manuel Ruíz García.

Fueron más de 20 años los que duró este proceso de investigación y, en los últimos días, una reciente publicación de la revista científica Genes dio a conocer el descubrimiento de esta nueva especie en Colombia. Lea: Estudio dice dónde y cuándo empezaron los gatos a ser nuestras mascotas

Manuel Ruiz-García pasó años recolectando muestras de varias especies de felinos similares al tigrillo que habitaran en América central y del sur para comparar el ADN con el de una misteriosa piel que había encontrado en 2001, en las colecciones biológicas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en Villa de Leyva.

La piel estaba con otras muestras de tigrillos, pero no parecía de esa especie, no era tan homogénea. Pensó, entonces, que podía ser un gato colocolo o gato montés, entonces le envió fotos de la piel a Rosa García, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, máxima especialista a nivel mundial en esa especie, pero ella le dijo que no.