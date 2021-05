La limpieza

Para alargar la vida útil de estos aparatos es necesario mantenerlos limpios. Siempre debemos remitirnos al manual de uso para hacer un correcto aseo de manera periódica y saber hasta dónde podemos llegar para limpiar sin generar daños a los componentes.Esta tarea es imprescindible para que no se obstruyan los puntos de ventilación que requieren los productos para su correcto funcionamiento; teniendo en cuenta que la limpieza no es la única forma de cuidado, lo que no exime de su cumplimiento.