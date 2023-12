2023 será el año más caluroso jamás registrado, dice la UE

El año 2023 será el más caluroso jamás registrado tras un noviembre que marcó el sexto récord mensual consecutivo de temperaturas, indicó este miércoles el sistema de monitoreo de la Unión Europea (UE), acentuando la presión sobre las negociaciones de la COP28 sobre el calentamiento global.

Con una media de 14,22 grados C en la superficie terrestre, el mes pasado supera por 0,32 grados C el récord anterior, establecido en noviembre de 2020. También fue 1,75 grados C más caluroso que la estimación de la media del mes de noviembre entre 1850 y 1900, periodo de referencia de la era preindustrial. Lea: Últimos 12 meses han sido los más cálidos en 125.000 años

El otoño boreal 2023 (de septiembre a noviembre en el hemisferio norte) fue el más caluroso de la historia “por un amplio margen” con 15,30 grados C, es decir 0,88 grados C por encima de la media.