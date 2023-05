10 consejos para ahorrar energía eléctrica y reducir tu huella de carbono

Desenchufar dispositivos que no estén en uso: Existen diferentes dispositivos que así estén apagados siguen consumiendo energía, en especial aparatos a control remoto y cargadores.

Cambiar las bombillas por unas más eficientes: Las bombillas LED consumen 2,5 veces menos que una de bajo consumo convencional y hasta 8,9 veces menos que una incandescente. Con esto no solo se optimiza el consumo de energía, también se ahorra dinero debido a su larga duración y mejor calidad de luz.

Aprovechar la luz natural en las actividades cotidianas: Apagar los bombillos que no se necesitan permitirá ahorrar energía y un mejor descanso visual al combinarlo con pausas activas.

Evitar la introducción de alimentos calientes dentro de la nevera: Se recomienda enfriar los alimentos a temperatura ambiente antes de guardarlos, pues de este modo el aparato trabaja con mayor eficiencia. Si se mantienen los alimentos cubiertos, se conservan mejor y se acumula menor humedad al interior de la nevera.

Borrar los correos electrónicos que ya no se necesitan: Los correos no deseados o no leídos se almacenan en la nube, consumen mayor cantidad de energía y producen más emisiones de CO2. Se calcula que, por cada 50 correos eliminados al día, la huella de carbono puede reducirse hasta en 200 gramos.